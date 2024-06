Gut gelaunt: Megan Fox und Machine Gun Kelly strahlen gemeinsam bei Event

Der Beziehungsstatus von Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) gibt weiter Rätsel auf. Im März 2024 bestätigte die Schauspielerin, dass die Verlobung mit dem Musiker bereits im Vorjahr gelöst wurde. Seitdem wurden die beiden aber mehrmals zusammen gesehen, über ihr Verhältnis schweigen sie aktuell. Jetzt absolvierte das (Ex-)Paar gemeinsam einen öffentlichen Auftritt.

Bilder, die unter anderem dem "People"-Magazin vorliegen, zeigen Fox und Colson Baker, wie Machine Gun Kelly mit bürgerlichem Namen heißt, bei der Nemacolin Summer Solstice Celebration in Farmington, Pennsylvania. Die beiden posierten auf dem starbesetzten Event gemeinsam mit Schauspieler Neil Patrick Harris (51) und seinem Ehemann David Burtka (49) für die Fotografen. Dabei wirkten die einstigen Verlobten, beide in einem schwarzen Zweireiher-Sakko gekleidet, sichtlich gut gelaunt, denn sie strahlten über das ganze Gesicht.

Megan Fox will sich nicht mehr zur Beziehung äußern

Im Podcast "Call her Daddy" erklärte Megan Fox im vergangenen März, ihr Liebesleben ab jetzt geheim halten zu wollen. "Ich denke, dass ich im Moment keinen Kommentar zum Status der Beziehung an sich habe", stellte sie klar. Ihr Ex-Verlobter sei aber weiterhin ihre "Zwillingsseele". "Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was der Umfang sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein", erzählte sie.

Trotz der gelösten Verlobung wurden die "Transformers"-Darstellerin und der Musiker im März bei einem gemeinsamen Urlaub gesichtet. Im April feierten sie MGKs Geburtstag zusammen. Zuletzt wurden die beiden im selben Monat beim Stagecoach Festival in Indio, Kalifornien, gesehen.

Megan Fox lernte Machine Gun Kelly im März 2020 am Set von "Midnight in the Switchgrass - Auf der Spur des Killers" kennen. Kurz darauf wurde von ihrem Ehemann Brian Austin Green (50) die Trennung nach elf Jahren Ehe bestätigt. Im Januar 2022 gaben Fox und MGK ihre Verlobung bekannt.