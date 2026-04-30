Bei "Let's Dance" steht der traditionelle Partnertausch an - und diesmal haben die Fans entschieden. Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer wagt sich mit Profi Zsolt Sándor Cseke an einen Paso Doble. Insgesamt treten zwei reine Männerpaare an.
Bei "Let's Dance" steht in Show acht der traditionelle Partnertausch an und damit auch eine Premiere: Erstmals durften die Zuschauerinnen und Zuschauer über Social Media selbst entscheiden, welcher Promi mit welchem bereits ausgeschiedenen Profi auf das Parkett tritt. Das Ergebnis: Am Freitagabend stehen zwei reine Männertanzpaare im Rennen um den Titel "Dancing Star" 2026.