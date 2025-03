Guo Jiaxuan ist tot: 18-jähriges Ex-Bayern-Talent stirbt nach Kopfverletzung

1 Guo Jiaxuan galt als großes Talent und trainierte 2023 er in der FC Bayern World Squad. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Anfang Februar wurde Guo Jiaxuan bei einem Fußballspiel in Spanien schwer verletzt. Die Diagnose der Ärzte fiel erschütternd aus. Nach seinem Tod will die Familie des Chinesen offene Fragen klären.











Der einst in der Talentsparte des FC Bayern München aktive chinesische Nachwuchsfußballer Guo Jiaxuan ist an den Folgen einer schweren Verletzung gestorben. Sein Verein Beijing Guoan bestätigte den Tod des 18-jährigen Verteidigers am Mittwochabend (Ortszeit) - einen Tag vor seinem 19. Geburtstag. Guo war bereits vor Wochen für hirntot erklärt worden. „Wir haben ein Kind verloren, das den Fußball liebte“, erklärte der Club aus Peking nun.