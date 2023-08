1 Der Unbekannte bedrohte die Schwangere mit einem Elektroschocker. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

In Gundelsheim soll ein Senior eine schwangere Frau offenbar grundlos mit einem Elektroschocker bedroht haben. Was bislang bekannt ist.









Ein Mann soll in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) eine schwangere Frau mit einem Elektroschocker bedroht haben. Der Mann, der zwischen 65 und 75 Jahre alt sein soll, sei in Begleitung eines Jungen mit Fahrrädern auf die 40-Jährige zugefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Schon von Weitem soll der Mann der Frau zugerufen haben, sie solle sich „vom Acker“ machen.