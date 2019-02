Gully-Falle in Hessen

1 Der kleine Racker war wohl gut genährt. Foto: Berufstierrettung Rhein Neckar

Diese Ratte ist wohl etwas zu gut genährt. Im hessischen Bensheim-Auerbach bleibt ein Nager im Gullydeckel stecken. Die Feuerwehr rückt aus und schmiedet einen Befreiungsplan.

Bensheim-Auerbach - Ratten gehören wohl nicht unbedingt zu den beliebtesten Tieren auf dem Planeten. Doch auch ihnen wird ab und an etwas Liebe zuteil, wie dieser Fall aus dem hessischen Bensheim-Auerbach zeigt. Ein offenbar sehr wohlgenährter Nager blieb am Sonntagnachmittag in einem Gullydeckel stecken. Das Tier mühte sich nach Kräften, um sich aus der misslichen Lage zu befreien. Vergebens. Passanten hatten Mitleid und alarmierten die Feuwehr.

Die Retter entschieden sich schließlich, den Gullydeckel anzuheben und dem verängstigte Tier mit einem Klapps auf den Hintern die Freiheit zu schenken. In kurzer Zeit war die Ratte wieder auf freiem Fuß und machte sich davon.