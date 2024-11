Hamburg - Kokosnüsse mit der Hand zerschlagen oder mit dem Fuß Pfeile auf fliegende Luftballons werfen: Zwei Tage vor dem offiziellen Guinness World Records Day haben Weltrekordjäger in Hamburg wieder spektakuläre Versuche unternommen.

So zerschlug Muhamed "Hammerhand" Kahrimanovic 76 Kokosnüsse in 30 Sekunden mit der Hand. Der Taekwondo-Sportlerin Palina Glebova gelangen zwei Rekorde: Die 27-Jährige schaffte es, mit Dartpfeilen, die sie mit dem Fuß warf, zehn Luftballons in einer Minute zum Platzen zu bringen. Außerdem gelang es ihr, mit High-Heel-Kicks über Kopfhöhe 22 Luftballons in einer Minute zum Platzen zu bringen.

Abgeschossene Pfeile blind aus der Luft fangen

Insgesamt waren die Athleten in diesem Jahr sehr erfolgreich. Von neun Rekordversuchen wurden sieben geschafft. Kampfsportler Joe Alexander gelang es, 24 Strohhalme in einer Minute blind vom Mund mit einer Bullenpeitsche wegzuschlagen.

Zudem gelang es ihm, fünf von einem Bogenschützen abgeschossene Pfeile in einer Minute mit verbundenen Augen aus der Luft zu fangen. Nur sein dritter Rekordversuch, mindestens acht hochgeworfene Plastikflaschen in der Luft blind mit einem Samurai-Schwert zu zerteilen, misslang.

Die Weltrekorde müssen noch vom Guinness-Buch der Rekorde beziehungsweise vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) bestätigt werden.