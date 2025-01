Guinness-Weltrekord: 120 Tage unter Wasser - Deutscher schafft Weltrekord

Nach Prinz Harrys Einigung Hugh Grant fordert Polizeiermittlungen gegen "The Sun"-Verleger

Prinz Harry hat sich im Rechtsstreit mit der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun" geeinigt. Zuvor hatte bereits Schauspieler Hugh Grant mit dem Verlag außergerichtlich einen Deal abgeschlossen. In einem Interview fordert er nun jedoch polizeiliche Ermittlungen gegen die "The Sun"-Eigentümer.