Guinness-Buch der Rekorde: Kuriose Rekorde, die die Welt nicht braucht

Von riesigen Sammlungen zu schlauen Ratten: Das Guinness-Buch der Rekorde feiert Jubiläum - und blickt auf viele kuriose Rekorde zurück.
Welcher ist der schnellste Wildvogel in Europa? Mit dieser tierischen Frage hat vor 70 Jahren alles begonnen. Denn damit entstand vor einigen Jahrzehnten das erste Guinness-Buch der Rekorde, wie Guinness World Records mitgeteilt hat. Zusammengestellt worden sei es in einem Raum über einem Londoner Fitnessstudio. Schließlich wurde das Buch, das seither insbesondere für allerlei kuriose Weltrekorde bekannt ist, am 27. August 1955 veröffentlicht.