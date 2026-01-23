Guillaume und Stéphanie mit Kindern: Luxemburgs Royals treffen sich mit Papst Leo XIV.

Gemeinsam mit ihren Söhnen haben sich Großherzog Guillaume und Großherzogin Stéphanie von Luxemburg mit Papst Leo XIV. im Apostolischen Palast getroffen. Besonders die Mini-Prinzen verzauberten den Vatikan.
Ein Hauch von Luxemburg im Apostolischen Palast: Großherzog Guillaume (44) und Großherzogin Stéphanie (41) sind für eine offizielle Audienz mit Papst Leo XIV. (70) nach Rom gereist. Doch die Hauptrolle bei diesem Staatsbesuch am Freitag spielten zwei ganz kleine Gäste: Die Söhne des Paares, Prinz Charles (5) und Prinz François (2), begleiteten ihre Eltern in die heiligen Hallen und sorgten für herzerwärmende Momente.