Guide Michelin: Rutesheimer Restaurant wird von Gourmet-Testern empfohlen

Die anonymen Tester vom Guide Michelin sind ganzjährig unterwegs – und haben nun in Rutesheim im Das Philippin Station gemacht.

Das ganze Jahr über sind die Inspektorinnen und Inspektoren des Guide Michelins unterwegs, um die besten Restaurants ausfindig zu machen. Wer die neuen Sterne erhält und aufgewertet wird, wird sich dieses Jahr in Frankfurt am Main am 23. Juni zeigen. Bis dahin gibt es aber monatliche Empfehlungen der Testerinnen und Tester. Die haben nun Das Philippin in Rutesheim besucht und empfehlen es mit folgenden Worten:

„Als Café hat hier 1987 alles angefangen, heute ist der Familienbetrieb der Striegels ein schönes Restaurant mit Niveau. Junior Tim Striegel verbindet in seinem 3- bis 5-Gänge-Menü Kreativität mit toller Produktqualität Die modern umgesetzten Gerichte nennen sich z. B. Klammhof-Ei, Topinambur, Nussbutter, Périgord oder Weißer Heilbutt, Rote Beete, Dill, Wasabi. Die gute Weinkarte ist vorwiegend deutsch geprägt, stimmig die Empfehlungen. Versorgt ist man hier übrigens den ganzen Tag: Neben der abendlichen Gourmetküche locken tagsüber Frühstück, Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen.“

Das Klammhofei. Foto: nja

Tim Striegel, gerade mal 25 Jahre alt, hat sich mit dem Neustart des elterlichen Betriebs einen Traum erfüllt. Allein seine Stationen machen das Ziel klar: nach der Lehre im Adler in Asperg (ein Stern), arbeitete er bei Andreas Widmann im Ursprung (ein Stern), bei Alexander Herrmann und Tobias Bätz im Aura in Wirsberg (zwei Sterne) und im Bareiss bei Claus-Peter Lumpp (drei Sterne). Außerdem hat er eine Ausbildung zum Konditor.

Nachdem die Inspektoren auch in anderen Restaurants der Region unterwegs waren, bleibt es spannend, ob 2026 wieder neue Sterne über Stuttgart und Region leuchten werden.