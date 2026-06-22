Guide Michelin: Im Rems-Murr-Kreis ist der Genießerhimmel ein Stück näher

Gehobene Gastlichkeit ist keine Eintagsfliege – nur in Stuttgart und im Schwarzwald gibt es mehr Sternerestaurants als rund um Waiblingen.

Das Lamm in Großaspach war 1967 das erste Restaurant im Rems-Murr-Kreis, über dem kulinarisch ein Stern aufging. Die Sonne-Post in Murrhardt stieg ein Jahr später in den Genießerhimmel auf. Und auch wenn der gastronomische Ruhm der beiden einstigen Top-Adressen in den vergangenen Jahrzehnten verglüht ist, haben beide Häuser maßgeblich zum Ruf des Landkreises als Ausflugsziel für Gourmets und Genussfreunde beigetragen. So gut essen wie im Rems-Murr-Kreis lässt sich fast nirgendwo im Land – der Nordosten des Ballungsraums Stuttgart spielt in Sachen gehobener Gastlichkeit in der ersten Liga mit.

Das gilt nicht nur für die aktuelle Auswahl gastronomischer Top-Adressen, sondern auch für den Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte. Seit 1966 zeichnet der Guide Michelin nicht nur französische Feinschmecker-Lokale, sondern auch deutsche Spitzenköche aus. In der ersten Deutschland-Ausgabe der roten Bibel fanden sich so klingende Namen wie das Park-Hotel in Badenweiler, die Weinstube zum Falken in Freiburg, die Krone in Mosbach oder auch die Ulmer Forelle.

Das Großaspacher Lamm holte sich 1967 den ersten Stern ab

Ein Jahr später hatten die Restauranttester auch den Weg nach Großaspach gefunden – und vergaben dem Lamm das kulinarische Aushängeschild. Von allzu langer Dauer war das gastronomische Spitzenniveau nicht: Bereits 1974 war Schluss mit der Sterne-Seligkeit, die Sonne-Post in Murrhardt findet sich immerhin bis 1980 auf der Michelin-Liste herausragender Gastro-Adressen.

Die Betreiber des Wald & Schlosshotels Friedrichsruhe („Le Cerf“) in Zweiflingen dürfte der Blick auf die eher kurzlebige Historie nur müde lächeln lassen. Seit 59 Jahren ist das besternt, mal mit einem, mal mit zwei Sternen, und Spitzenreiter in der Liste kulinarischer Dauerbrenner. Der Schwarze Adler in Vogtsburg ist seit 56 Jahren besternt, der Adler in Häusern war von 1966 bis 2020 im Guide Michelin ausgezeichnet.

Im Rems-Murr-Kreis schafft es noch am ehesten der Hirschen in Fellbach in diese Kategorie. Von 2000 bis 2021 holte Küchenchef Armin Karrer mit seinem Team einen Michelin-Stern an den Kappelberg, mit nur einer Unterbrechung im Jahr 2004. Das geht aus dem Datensatz hervor, den die Restauranttester erstmals für die deutsche Ausgabe aufbereitet haben.

Die Liste belegt, dass der Rems-Murr-Kreis kulinarisch mehr als nur eine Reise wert ist. Fünf Restaurants gibt es aktuell, die im in den kommenden Tagen neu aufgelegten Restaurant-Guide mit einem Stern ausgezeichnet werden: neben dem Waiblinger Bernd Bachofer auch Michael Oettinger und sein Hirschen in Fellbach-Schmiden, das Cédric in Weinstadt-Beutelsbach, Nico Burkhardt in Schorndorf und Joannis Malathounis in Kernen-Stetten.

Das sind exakt so viele Spitzenköche, wie die anderen drei Landkreise rund um Stuttgart zusammen aufbieten können. Nur zum Vergleich: Der Landkreis Ludwigsburg steht aktuell bei drei Sterne-Lokalen, der Kreis Böblingen bei zwei gastronomischen Aushängeschildern. Im Landkreis Esslingen gibt es aktuell kein Sterne-Restaurant.

Und: Neun weitere Lokale aus dem Rems-Murr-Kreis fanden sich im Lauf der vergangenen Jahrzehnte schon einmal im Guide Michelin. Das schraubt die Auswahl feiner Adressen auf insgesamt 14 und setzt den Rems-Murr-Kreis auch landesweit auf einen Treppchenplatz. Mehr ausgezeichnete Lokale gab es in sechs Jahrzehnten nur in Stuttgart selbst (28 Restaurants) und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (18 Restaurants).

Der Guide Michelin entstand im Jahr 1900 in Frankreich und wurde erstmals gedruckt, um den Reifenverkauf anzukurbeln. Die Brüder André und Édouard Michelin ließen 35.000 Exemplare drucken und verteilten sie kostenlos unter französischen Chauffeuren. Die fanden vor allem Adressen von Werkstätten, Batterieladestationen und Benzindepots.

Erst ging's um Sprit und Reifen, später auch um Gastlichkeit

Doch wenn das Auto tatsächlich zur Reparatur musste, musste man seine Zeit in einer Herberge verbringen. 1923 wurden deshalb die ersten Restaurants aufgenommen. Und so entstand die bekannte Sternebewertung, aufgegliedert nach einem Stern („einen Stopp wert“), zwei Sternen („einen Umweg wert“) und drei Sternen („eine Reise wert“).

In Baden-Württemberg gibt es aktuell 60 Restaurants mit einem Stern, neun Adressen dürfen sich sogar eine Auszeichnung mit zwei Sternen in die Speisekarte schreiben. Zwei Restaurants, die Schwarzwaldstube und das Restaurant Bareiss in Baiersbronn, dürfen sich sogar mit drei Sternen schmücken.

Über dem Stuttgarter Kessel leuchten insgesamt neun Sterne – zwei in Hohenheim über der Speisemeisterei, mit je einem Stern sind das 5, Hupperts, Zur Weinsteige, Hegel Eins, Zauberlehrling, Wielandshöhe und Délice dekoriert.