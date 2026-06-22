Guide Michelin: Im Rems-Murr-Kreis ist der Genießerhimmel ein Stück näher

Gehobene Gastlichkeit ist keine Eintagsfliege – nur in Stuttgart und im Schwarzwald gibt es mehr Sternerestaurants als rund um Waiblingen.
Das Lamm in Großaspach war 1967 das erste Restaurant im Rems-Murr-Kreis, über dem kulinarisch ein Stern aufging. Die Sonne-Post in Murrhardt stieg ein Jahr später in den Genießerhimmel auf. Und auch wenn der gastronomische Ruhm der beiden einstigen Top-Adressen in den vergangenen Jahrzehnten verglüht ist, haben beide Häuser maßgeblich zum Ruf des Landkreises als Ausflugsziel für Gourmets und Genussfreunde beigetragen. So gut essen wie im Rems-Murr-Kreis lässt sich fast nirgendwo im Land – der Nordosten des Ballungsraums Stuttgart spielt in Sachen gehobener Gastlichkeit in der ersten Liga mit.