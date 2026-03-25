Guide Michelin: Dieses Stuttgarter Restaurant wird von Gourmet-Testern empfohlen

Die anonymen Tester vom Guide Michelin sind ganzjährig unterwegs – und haben nun das Chobab in Stuttgart entdeckt.

Das ganze Jahr über sind die Inspektorinnen und Inspektoren des Guide Michelins unterwegs, um die besten Restaurants ausfindig zu machen. Wer die neuen Sterne erhält und aufgewertet wird, wird sich dieses Jahr in Frankfurt am 23. Juni zeigen. Bis dahin gibt es aber monatliche Empfehlungen der Testerinnen und Tester. Die haben nun das Chobab in Stuttgart besucht und empfehlen es mit folgenden Worten:

„Wer im Zentrum von Stuttgart eine Fusion aus Japan und Korea erleben möchte, sollte sich dieses einladende geradlinig-moderne Restaurant nicht entgehen lassen. Sie können zusehen, wie Sushi-Meister hinter der Theke beispielsweise Jakobsmuschel- oder Bluefin-Tuna-Nigiri und Sake- oder Oshinko-Maki sowie Gogi Roll – Rindfleisch, Gurke, Kimchi, Yuzu, Teriyaki, Lauch, Paprikaöl zubereiten. Die schöne Kombination aus beiden Kulturen findet sich auch in Gerichten wie Korean Fried Chicken mit hausgemachter Gochujang-Sauce oder Gogi – Eingelegtes Tenderloin, Teriyaki, Kimchi, Ssamjang, Yuzu, Rote Bete, Mais Espuma, Reis.“

Die Freud ist beim Küchenchef Dongjin Lee und Restaurantleiterin Kittiya Buangam groß. „Wir sind einfach unseren Weg gegangen, dass dieser jetzt vom Michelin gesehen wird, bedeutet uns sehr viel“, sagt Kittiya Buandam, Restaurantmanagerin in dem liebenswerten Lokal in der Hauptstätter Straße. Und fügt an: „Damit haben wir nicht gerechnet.“

Die Küche ist superkreativ, vor allem die Desserts sind überaus kunstvoll.

Bei den Desserts im Chobab muss man immer auch ein bisschen schmunzeln. Foto: nja

Nachdem die Inspektoren auch in anderen Restaurants der Region unterwegs waren, bleibt es spannend, ob 2026 wieder neue Sterne über Stuttgart und Region leuchten werden.