Guide Michelin: Top-Kandidaten aus der Region Stuttgart

17 Fabian Seher und Holger Schramm (von Links) sind für Porsche am Start, Patrick Schubert kocht im Alten Rathaus in Winnenden. Foto: Lichtgut/Stoppel

In knapp einer Woche verleiht der Guide Michelin wieder seine Sterne. Mehrere Restaurants aus der Region Stuttgart könnten zu den Aufsteigern zählen. Welche sind das?











Fürs Stühlerücken gibt es natürlich keinen Stern. Aber welches Restaurant bietet schon einen solchen Service? Im Christophorus werden die Gäste sanft in ihre Sessel bugsiert, die Speisekarte überreichen die Kellner danach synchron an alle. Sie ist etwas unhandlich, neun Gänge auf einer Seite benötigen eben ihren Platz. Aber zuerst kommt der Aperitif-Wagen vorgefahren! Der Champagner liegt auf Eis, der Sherry steht parat, der Porsche-Sekt erscheint die passendere Begleitung für die Aussicht auf die Rennwagen-Skulptur und die Fabrik dahinter. Mit dem folgenden Menü von Chefkoch Fabian Seher bringt sich das Museumslokal dann endgültig in die Pole Position für einen „Michelin“-Stern. Am 17. Juni werden die Auszeichnungen des gleichnamigen Guides für Deutschland verliehen und die Region Stuttgart könnte mit Porsche das Rennen machen – neben anderen Durchstartern.