Gütersloh/Rostock: Auto abgemeldet - Fahrerin klebt Laub auf Kennzeichen

1 Die beklebten Kennzeichen stellte die Polizisten sicher. Foto: Polizei Bielefeld/dpa/---

Täuschung missglückt: Mit Laub und Paketband will eine Autofahrerin ihr nicht mehr zugelassenes Auto tarnen. Doch der Versuch fliegt auf.











Auf kreative Weise hat eine Autofahrerin bei Gütersloh in Nordrhein-Westfalen versucht, ihre entstempelten Kennzeichen zu verdecken: Auf ihr vorderes und hinteres Kennzeichen klebte die Frau aus Rostock mit Paketband jeweils ein Laubblatt - genau über die Zulassungssiegel. Als die Frau mit ihrem Wagen am Dienstagnachmittag über die A2 fuhr, bemerkten Streifenpolizisten die beklebten Kennzeichen.