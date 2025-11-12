Gütersloh/Rostock: Auto abgemeldet - Fahrerin klebt Laub auf Kennzeichen
Die beklebten Kennzeichen stellte die Polizisten sicher. Foto: Polizei Bielefeld/dpa/---

Täuschung missglückt: Mit Laub und Paketband will eine Autofahrerin ihr nicht mehr zugelassenes Auto tarnen. Doch der Versuch fliegt auf.

Auf kreative Weise hat eine Autofahrerin bei Gütersloh in Nordrhein-Westfalen versucht, ihre entstempelten Kennzeichen zu verdecken: Auf ihr vorderes und hinteres Kennzeichen klebte die Frau aus Rostock mit Paketband jeweils ein Laubblatt - genau über die Zulassungssiegel. Als die Frau mit ihrem Wagen am Dienstagnachmittag über die A2 fuhr, bemerkten Streifenpolizisten die beklebten Kennzeichen. 

 

Der Wagen sei bereits seit Ende Juni nicht mehr für den Verkehr zugelassen und auch nicht mehr versichert gewesen, teilte die Polizei mit. Die 49-Jährige gestand, sie habe es „darauf ankommen lassen“ wollen. Die beklebten Kennzeichen stellte die Polizisten sicher.

 