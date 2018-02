Güterbahnhof Ludwigsburg Polizei erwischt sprayenden 14-Jährigen

Von red/pho 12. Februar 2018 - 11:11 Uhr

Die Polizeibeamten konnten einen der drei mutmaßlichen Sprayer stellen. Foto: dpa

Eine Polizeistreife bemerkt drei Jugendliche im Gleisbett nahe des Güterbahnhofs. Die Sprayer können zunächst fliehen, einen 14-Jährigen erwischen die Beamten jedoch. An seinen Händen hat er verräterische Spuren.

Ludwigsburg - Ein 14-jähriger Sprayer ist der Polizei am Sonntagabend in Ludwigsburg ins Netz gegangen. Die Beamten waren zu Fuß in der Nähe des Güterbahnhofs unterwegs und entdeckten gegen 21.30 Uhr drei Jugendliche im Gleisbett am Ende der Eisenbahnstraße. Als sie die Personen ansprachen, ergriffen diese die Flucht. Zwei der Verdächtigen rannten in Richtung der Elmar-Doch-Straße davon, während der 14-Jährige zunächst über die Köhlstraße entwischte. Etwa 45 Minuten später wurde der Teenager im Bereich der Sieges- beziehungsweise Saarstraße vorläufig festgenommen.

Nicht nur seine Hände wiesen Farbreste vom Sprühen auf, auch in seiner Tasche hatte er unter anderem einen Lackstift und Sprühköpfe bei sich. Auf dem Polizeirevier wurde der Teenager in die Obhut seiner zwischenzeitlich verständigten Eltern übergeben. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurden weitere Graffitiutensilien sichergestellt. Die Ermittlungen zu seinen zwei Begleitern dauern an.