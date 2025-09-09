Güterbahnhof Kornwestheim: Wie Container endlich über die Alpen kommen

Diese Boxen könnten helfen, das Klima zu retten: Mit Containern werden Schiene und Straße perfekt kombiniert. Auf dem Umschlagterminal sieht man, warum das einen langen Atem braucht.

Von der Krankabine in zehn Metern Höhe aus gesehen, füllen braune, orangene, grüne, gelbe und pinkfarbene Blechkisten das ganze Blickfeld. Direkt unter dem Portalkran liegen die Gleise mit langen Reihen bunt beladener Waggons, daneben lagern weitere Container. Rechts im Hintergrund sieht man Leercontainer, die wie Legosteine bis zu acht Etagen übereinander gestapelt sind.

Hunderte von Lastwagen am Tag Kornwestheim ist in Deutschland nur ein mittelgroßer Umschlagplatz. Aber auch hier rollen täglich drei- bis vierhundert Lastwagen zum Umladen an. Im Gegensatz zum sonstigen Bahngüterverkehr stehen die Zeichen auf Wachstum.

Vor dem Kran wirbt ein großes Poster für das dritte Modul des Umschlagbahnhofs, das die Kapazität von 175 000 auf 248 000 Container im Jahr steigern soll. Ende November soll die Anlage in Betrieb gehen.

Eigentlich ein Patentrezept: Die Stärken von Straße und Schiene verbinden und gerade auf langen Strecken Umwelt und Klima schonen. Containerzüge fahren elektrisch und sie können so viele Container befördern wie 50 bis 60 Lastwagen. Doch ein neuer Italienverkehr namens „Stuttgart Express“, der Mitte September von Kornwestheim aus dreimal in der Woche an den Start geht, zeigt die Kluft zwischen ökologischer Theorie und ökonomischer Praxis.

Vor zwei Jahren nahm der in Singapur beheimatete Hafenterminalbetreiber PSA schon einmal einen Anlauf zu einem Zug nach Genua am Mittelmeer. Bisher führen von Stuttgart aus die Wege zur Nordsee, nach Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven oder Rotterdam. „Alle haben gesagt, dass sie nur auf so etwas gewartet haben“, sagt Dirk Mrozeck, der für PSA den deutschen Markt betreut.

Das Mittelmeer ist so nah wie die Nordsee

Genua ist mit knapp 700 Kilometern nicht weiter weg als Hamburg. „Wenn man aber potenziellen Kunden mit Italien kommt, dann ist das ungewohnt“, sagt Mrozeck. Alle Zusagen und Ankündigungen halfen nichts, am Ende fehlten die Kunden. Aber nun, so glaubt der PSA-Vertreter, sei die Zeit reif.

Die Häfen an der Nordsee seien überlastet, der Rhein führe wegen des Klimawandels weniger Wasser – schlecht für Container-Binnenschiffe zur Nordsee. „Generell will man heute krisenfester sein und sucht Alternativen“, sagt Mrozeck. Er erinnert daran, wie 2017 in Rastatt der Einsturz eines neuen Tunnels beim Ausbau der Rheintalbahn die wichtigste Container-Transportachse in Europa von heute auf morgen für Wochen kappte. Eröffnet ist das Bauwerk selbst acht Jahre nach dem Desaster noch nicht. Auch das neue Terminal in Kornwestheim stieß auf Proteste der Anwohner.

Italien legt bei der Infrastruktur vor

Die Italiener laufen gleichzeitig den Deutschen bei der Infrastruktur den Rang ab. Genua besitzt einen recht neu ausgebauten Containerhafen. In zwei Jahren wird eine neue Bahnstrecke zwischen Genua und Mailand eröffnet. Zudem erhöhe Deutschland die Schienen-Maut für Güterzüge massiv, sagt Mrozeck: „Wir sind froh, dass unsere Strecke in Deutschland kurz ist und wir schnell in der Schweiz sind.“

Und noch etwas spricht für den Weg nach Süden: Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) liegen auf der Verbindung bei 88 Prozent Pünktlichkeit. Bei der Deutschen Bahn sind aktuell nur zwei von drei Güterzügen pünktlich.

Neuartiges Zug-Sharing

PSA teilt sich den Zug mit einem Kooperationspartner, der Dreiviertel der Waggons im Zug stellt. Das Partnerunternehmen Cargobeamer aus Leipzig fährt schon seit Februar von Kornwestheim aus nicht ans Mittelmeer aber ins norditalienische Domodossola an der Schweizer Grenze. Dort werden nun die Container Richtung Genua umgeladen.

Die Besonderheit: Cargobeamer bietet eine innovative Ladetechnologie an, die es erlaubt, dass auch die 95 Prozent der Lastwagenauflieger, die nicht fürs Umladen per Containerkran geeignet sind, auf den Zug können. Noch gibt es in Kornwestheim keine voll ausgebaute Verladeanlage, man nutzt hilfsweise eine Art Gabelstapler. „Da wir Sattelauflieger nicht stapeln können, brauchen wir Platz – aber dafür ist unser Umschlag sehr leise“, sagt Raua Auat der Verkaufs-Repräsentant von Cargobeamer.

Deutsche Verspätung bei Innovationen

Verspätungen kennt man bei Cargobeamer nicht nur von Zügen. „In Deutschland haben die Controller die Macht übernommen. Was nicht binnen zwei bis drei Jahren zum Produkt gereift ist, hat kaum eine Chance.“ Das sagte der Mannheimer Ingenieur Michael Baier, der das Unternehmen mitgegründet hat: „Hier zu Lande treffen sie die Leute, die sozusagen die ersten Zweiten sein wollen: Erst wenn es funktioniert, interessieren sie sich dafür.“

Das war vor 20 Jahren, im März 2006, als er dies im Gespräch mit unserer Zeitung beklagte. Baier warb damals vergeblich um Fördergelder des Verkehrs- oder Forschungsministeriums. Bis zu seinem Ruhestand vor zehn Jahren hat er keine Eröffnung einer Anlage erlebt.

Zwei Jahrzehnte langer Atem

Dass die Technologie am Ende doch den Durchbruch geschafft hat, lag am französischen Staat. Der förderte 2021 die erste Umschlaganlage in Calais.

Noch einmal vier Jahre später soll nun der Bau des ersten voll ausgebauten deutschen Terminals beginnen, in Kaldenkirchen an der deutsch-niederländischen Grenze. Jetzt gibt es auch in Deutschland 50 Millionen Euro Fördergelder, die vier Fünftel der Kosten abdecken. Er sei zuversichtlich, dass der Durchbruch geschafft sei, sagt Cargobeamer-Vertreter Auat.

