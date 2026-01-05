Wie oft kann man Gürtelrose bekommen?

Die Gürtelrose ist eine Folgeerkrankung von Windpocken, aber wie oft kann man die Gürtelrose (Herpes-Zoster) eigentlich bekommen?
Nach einer Windpockeninfektion (Varizella-Zoster-Virus) verbleiben die Windpockenerreger im Körper in einzelnen Nervenknoten und können bei einer späteren Reaktivierung das Krankheitsbild der Gürtelrose hervorrufen. Grund für eine spätere Reaktivierung ist ein geschwächtes Immunsystem, zum Beispiel durch Krankheiten, aber auch Faktoren wie Stress oder Schlafmangel. Bei einer Reaktivierung verbreiten sich die Viren ausgehend von den Nervenknoten entlang der Nervenstränge, was auch Schmerzen in den betroffenen Bereichen auslöst. Je nach Nervenstrang wird dann auch das bekannte Krankheitsbild der Gürtelrose in Form von Ausschlägen in den betroffenen Bereichen auf der Hautoberfläche sichtbar. Da die Nervenstränge größtenteils gürtelförmig angelegt sind, breiten sich die Ausschläge auf der Haut ebenfalls meist in einer Gürtelform aus, was der Krankheit ihren Namen gibt.