Genug von dem "Spießrutenlauf" Bekannt aus "The Big Bang Theory": Courtney Henggeler beendet Karriere

Sie spielte in Erfolgsserien wie "The Big Bang Theory" und "Cobra Kai", doch die große Karriere blieb aus. Nun hängt Courtney Henggeler die Schauspielerei an den Nagel. In einem emotionalen Blogbeitrag begründet sie ihre Entscheidung.