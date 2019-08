Raubmord in Neuhausen Selbst für den Psychiater ist die Tat „unbegreiflich“

Der Staatsanwalt fordert für den brutalen Mord an einer Seniorin in Neuhausen für den 30-jährigen Angeklagten lebenslange Haft bei besonderer Schwere der Schuld. Das Urteil wird am Donnerstag, 15. August, verkündet.