Die historische Villa Kellermann in Potsdam, im Besitz des TV-Moderators Günther Jauch, bekommt neues gastronomisches Leben. Nach monatelanger Pause wird das Restaurant ab Januar 2025 unter neuem Namen und mit neuer Ausrichtung wiedereröffnet. Wo sich das Restaurant befindet und was Gäste erwartet, lesen Sie hier.

Ein Ort mit Geschichte

Die Villa Kellermann liegt idyllisch am Ufer des Heiligen Sees in Potsdam, mit Blick auf das gegenüberliegende Schloss Cecilienhof. Ihre genaue Adresse lautet:

Villa Kellermann

Mangerstraße 34

14467 Potsdam

Die Villa, die Günther Jauch seit Jahren gehört, wurde 2019 erstmals gastronomisch genutzt, als er gemeinsam mit dem Starkoch Tim Raue ein Fine-Dining-Restaurant eröffnete. Dieses Konzept lockte viele Gäste an und brachte Jauch sogar den Titel „Gastronom des Jahres“ im „Gault & Millau“ ein. Doch die Corona-Pandemie und steigende Betriebskosten führten 2024 zur Schließung.

Das neue Konzept: Deutsche Küche zu fairen Preisen

Unter der Leitung von Gastronomin Gabriele Höft, bekannt durch die Berliner „Tomasa“-Restaurants, wird das Restaurant ab dem 1. Januar 2025 als „Höfts“ wieder eröffnen. Das neue Konzept setzt auf deutsche Küche mit Gerichten wie Leber, Rinderfilet oder Quark mit Pellkartoffeln – und das zu erschwinglichen Preisen zwischen 15,80 und 28 Euro. Damit hebt sich das „Höfts“ deutlich von der gehobenen Preisklasse des vorherigen Betreibers ab.

Bereits an den Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember) wird das Restaurant einen Probelauf starten, bevor es im neuen Jahr täglich ab 10 Uhr öffnet.

Günther Jauch bleibt der Villa verbunden

Obwohl Günther Jauch nicht in die Planung der neuen Speisekarte eingebunden war, bleibt sein Name eng mit der Villa Kellermann verbunden. Sein Wein wird weiterhin im Restaurant angeboten. Zum Neustart äußerte sich Jauch gegenüber der Bild-Zeitung optimistisch: „Natürlich freue ich mich sehr, dass jetzt wieder gastronomisches Leben in die Villa einzieht.“