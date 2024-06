1 Günther Jauch mit Popcorn beim EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft am Mittwoch in Stuttgart. Foto: IMAGO/Eibner

Scholz, Jauch, Becker, Pocher und mehr sahen sich das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn im Stadion an. Noch viel mehr Zuschauende sorgten für einen neuen Bestwert bei der TV-Quote.











Das zweite Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft wollten alle sehen. Das große Interesse sorgte für einen neuen Bestwert bei der Einschaltquote an den TV-Geräten. Beim Match gegen die ungarische Mannschaft am Mittwochabend im Stuttgarter Stadion schalteten laut "agf.de" satte 23,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Beim 5:1-Erfolg gegen Schottland im EM-Auftaktspiel sahen laut der Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK bereits 22,49 Millionen Menschen die Übertragung im ZDF.