Günter Netzer wird Opa: Tochter Alana verkündet Schwangerschaft

Alana Netzer und ihr Ehemann erwarten ein Kind. In einem Interview verriet die Tochter von Günter Netzer, wie es ihr in ihrer Schwangerschaft geht.

Günter Netzer (81) wird Großvater. Tochter Alana Netzer (38) und der Schweizer Popsänger Sebastian "Baschi" Bürgin (39) erwarten ein Kind. Das gaben die beiden unter anderem in einem Instagram-Post bekannt. Zu einem Pärchenfoto schrieb der Musiker: "Wir werden Eltern und könnten nicht glücklicher sein. Ein neues Kapitel beginnt, voller Liebe, Hoffnung und ganz viel Dankbarkeit." Manchmal schreibe das Leben die schönsten Songs ganz von selbst.

Alana Netzer: "Ich habe großes Glück" Im Interview mit dem "Blick" erklärte die werdende Mutter: "Aktuell bin ich in der 24. Woche und voller Vorfreude. Ich habe großes Glück und bisher eine sehr angenehme Schwangerschaft erlebt." Seit einigen Wochen spüre sie das Baby im Bauch, "das macht alles noch viel realer und gibt einem ein wunderschönes Gefühl von Sicherheit". Die Eltern des Paares "platzen vor Glück", gab Netzer weiter an." Zu Weihnachten gab es bereits die ersten Baby-Kleider - die Freude ist riesig."

Das Babygeschlecht wolle das Paar bis zur Geburt für sich behalten. Das große Thema in der Familie sei aktuell noch die Namensfindung. "Es gibt ein paar klare Favoriten, aber entschieden ist noch nichts."

Ende August 2021 gaben sich Alana Netzer und ihr Partner, die sich seit 2017 kennen, standesamtlich in Zürich das Jawort, im September heiratete die Tochter von Fußballlegende Günter Netzer dann auch kirchlich. Das Besondere an der Trauung: Sie heiratete in derselben Kirche im schweizerischen Nobelort Gstaad wie ihre Eltern. Wenige Tage vor seinem 77. Geburtstag führte Günter Netzer seine Tochter zum Altar der spätgotischen Kapelle, an dem er 1987 seine Gattin, das ehemalige Model Elvira ehelichte.