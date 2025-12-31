Günter Netzer wird Opa: Tochter Alana verkündet Schwangerschaft

Alana Netzer und ihr Ehemann erwarten ein Kind. In einem Interview verriet die Tochter von Günter Netzer, wie es ihr in ihrer Schwangerschaft geht.
Günter Netzer (81) wird Großvater. Tochter Alana Netzer (38) und der Schweizer Popsänger Sebastian "Baschi" Bürgin (39) erwarten ein Kind. Das gaben die beiden unter anderem in einem Instagram-Post bekannt. Zu einem Pärchenfoto schrieb der Musiker: "Wir werden Eltern und könnten nicht glücklicher sein. Ein neues Kapitel beginnt, voller Liebe, Hoffnung und ganz viel Dankbarkeit." Manchmal schreibe das Leben die schönsten Songs ganz von selbst.