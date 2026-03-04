Günter Baumann über Vera Mercer: „Vera Mercer vereint ein Leben zwischen Kunst, Kulinarik und Opulenz“

Mit 89 Jahren wird die Fotokünstlerin Vera Mercer international gefeiert. Stuttgart spielt hier eine besondere Rolle, sagt Günter Baumann von der Galerie Schlichtenmaier.
1936 in Berlin geboren, zählt die in Omaha in den USA lebende Fotografin Vera Mercer seit Jahrzehnten zu den wichtigen Kunstpersönlichkeiten. Mit 89 Jahren erlebt sie aktuell eine Wiederentdeckung. Und Stuttgart spielt dabei eine zentrale Rolle. Wieso, das erklärt Günter Baumann, Mit-Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart und Grafenau.