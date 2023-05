8 Erfahrener Hobbypilot: Michel in seinem Sportflugzeug am Stuttgarter Flughafen Foto: /Krämer

Privatpiloten müssen regelmäßig in die Luft gehen, um ihre Lizenz zu erhalten, Privatpersonen wollen die Welt von oben sehen – die Internetplattform Wingly bringt beide zusammen. Wir haben das Angebot getestet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Pattonville - Ein Druck auf den Startknopf, dann beginnt sich der Propeller der Cessna 172 zu drehen. Das kleine Sportflugzeug schüttelt sich kurz, dann dringt ein sonores Brummen in die Kabine. „Bereit?“, fragt Pilot Michel, gibt ein wenig Gas und steuert den Flieger in Richtung Startbahn 28 des kleinen Flughafens Pattonville am östlichen Ortsrand von Kornwestheim. Ein Blick in Richtung Himmel, dann treiben die 140 Pferde des Motors das seit den 1950er-Jahren produzierte, meistgebaute Flugzeug der Welt über die 670 Meter lange Startbahn. 70 Knoten Geschwindigkeit, Michel zieht den Steuerknüppel zu sich hin, dreht das Flugzeug in den schwachen Wind. Wir steigen. Meter für Meter in Richtung Stuttgart.