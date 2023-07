11 Für Familien lohnt es sich, montags ins Erlebnisbad Fildorado zu gehen. Foto: Fildorado Filderstadt/P. Steinheißer

Rasant steigende Energiekosten und viel höhere Preise für Lebensmittel: Die Inflation sowie die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine spürt inzwischen jeder und jede im eigenen Geldbeutel. Viele sparen bereits; sei es, dass sie kürzer duschen, weniger Auto fahren oder seltener im Bioladen einkaufen. Doch trotz Krise wollen die meisten zumindest hin und wieder noch schöne Ausflüge machen. Das muss man sich trotz des Sparwillens auch nicht verbieten, denn in vielen Freizeiteinrichtungen in Stuttgart und der Region gelten an gewissen Tagen oder zu bestimmten Zeiten verbilligte Tarife. Teilweise bezahlt man sogar überhaupt nichts. Wir haben eine Übersicht erstellt, wo und wann man sparen kann – von Kino über Freizeitbad, Museen, Bouldern, Eislaufen, Squash und Badminton bis hin zu Bowling.