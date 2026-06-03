Günstiger Sonnenstrom: Krieg und Ministerin bescheren Solarbranche Sonderkonjunktur

Nach Boomjahren ließ das Interesse der deutschen Hausbesitzer an Solaranlagen auf dem Dach zuletzt stark nach. Doch Irankrieg und Ministerin Reiche bescheren der Photovoltaik Sonderkonjunktur.
München - Der Irankrieg hat Deutschlands Solarfirmen zu einem unverhofften Auftragsboom verholfen. Der kriegsbedingte Anstieg der Öl- und Gaspreise hat die Nachfrage privater Hausbesitzer nach Photovoltaikanlagen auf dem Dach sprunghaft steigen lassen, wie Bundesverband Solarwirtschaft und einzelne Unternehmen auf Anfrage berichten. Ein Sekundärfaktor ist die von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) geplante Kürzung der Solarförderung