Günstiger als manche Immobilie: Diese griechische Insel wird bald versteigert

Eine eigene Mittelmeerinsel klingt nach Luxus für Millionäre. Doch eine griechische Insel soll für deutlich weniger versteigert werden. Was Käufer beachten müssen, wer bei solchen Auktionen mitbietet und wie Urlauber Inseln auch mieten können.
Wer schon immer von einem eigenen Paradies im Mittelmeer geträumt hat, bekommt im Herbst eine ungewöhnliche Gelegenheit: Die kleine griechische Insel Makri soll im November versteigert werden. Das Mindestgebot liegt bei 247.000 Euro - deutlich weniger als frühere Verkaufsversuche. Die rund 980.000 Quadratmeter große Insel liegt im Ionischen Meer vor der Westküste Griechenlands und bietet vor allem eines: Abgeschiedenheit. Auf Makri befinden sich lediglich einige verlassene Gebäude, darunter ein kleines Wohnhaus, eine Zisterne zur Wasserspeicherung und eine Kapelle. Strom- oder Wasseranschlüsse gibt es nicht.