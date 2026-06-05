Günstiger als manche Immobilie: Diese griechische Insel wird bald versteigert

Eine eigene Mittelmeerinsel klingt nach Luxus für Millionäre. Doch eine griechische Insel soll für deutlich weniger versteigert werden. Was Käufer beachten müssen, wer bei solchen Auktionen mitbietet und wie Urlauber Inseln auch mieten können.

Wer schon immer von einem eigenen Paradies im Mittelmeer geträumt hat, bekommt im Herbst eine ungewöhnliche Gelegenheit: Die kleine griechische Insel Makri soll im November versteigert werden. Das Mindestgebot liegt bei 247.000 Euro - deutlich weniger als frühere Verkaufsversuche. Die rund 980.000 Quadratmeter große Insel liegt im Ionischen Meer vor der Westküste Griechenlands und bietet vor allem eines: Abgeschiedenheit. Auf Makri befinden sich lediglich einige verlassene Gebäude, darunter ein kleines Wohnhaus, eine Zisterne zur Wasserspeicherung und eine Kapelle. Strom- oder Wasseranschlüsse gibt es nicht.

Allerdings ist der günstige Preis an strenge Auflagen geknüpft. Makri ist als Schutzzone eingestuft und gehört zudem zum europäischen Naturschutznetzwerk Natura 2000. Wie unter anderem "Euronews" schreibt, sind nach den geltenden Vorschriften dort lediglich kleinere Infrastrukturmaßnahmen sowie landwirtschaftliche Nutzungen möglich. Wer von einem luxuriösen Inselresort träumt, dürfte deshalb schnell an Grenzen stoßen. Genau diese Einschränkungen gelten "Focus"-Berichten zufolge als wichtiger Grund für den drastischen Preisverfall: Makri wurde bereits mehrfach angeboten, zunächst für rund 8 Millionen Euro, später für 3,8 und 1,5 Millionen Euro. Eine Neubewertung der Insel machte jedoch deutlich, dass die Entwicklungsmöglichkeiten für Investoren deutlich begrenzter sind als angenommen.

Privatinseln sind ein globaler Markt

Auch wenn eine eigene Insel für viele unerreichbar erscheint, existiert weltweit ein reger Markt für solche Objekte. Angeboten werden Privatinseln unter anderem über spezialisierte Makler und internationale Luxusimmobilien-Portale. Besonders gefragt sind Inseln in Griechenland, Kroatien, der Karibik oder vor der Küste Kanadas. Zu den bekanntesten Inselbesitzern zählen prominente Unternehmer und Stars. So besitzt der britische Unternehmer Richard Branson (75) die Karibikinsel Necker Island, während auch zahlreiche andere Wohlhabende Inseln als Rückzugsorte oder Investitionsobjekte nutzen. Der Kaufpreis allein ist dabei oft nur ein kleiner Teil der Kosten: Infrastruktur, Versorgung und Genehmigungen können zusätzliche Millionenbeträge verschlingen.

Inselurlaub ohne Millionenkonto

Wer von einer Privatinsel träumt, aber kein Vermögen investieren möchte, findet inzwischen zahlreiche Mietangebote. In Griechenland können Urlauber ganze Inseln oder abgeschiedene Inselresorts tage- oder wochenweise buchen. Je nach Größe und Ausstattung reichen die Preise von einigen Hundert bis zu mehreren Tausend Euro pro Nacht.

Der Trend zum exklusiven Inselurlaub hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Reisende suchen Ruhe, Privatsphäre und Naturerlebnisse fernab großer Hotelanlagen. Für sie könnte Makri zwar ein spannendes Investment sein. Für die meisten bleibt die Insel jedoch vor allem ein Symbol für einen außergewöhnlichen Traum: einmal ein traumhaftes Stück Mittelmeer sein Eigen zu nennen.