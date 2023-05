1 Im Kreis fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Eine Bürgergenossenschaft Wohnen könnte Abhilfe schaffen. Foto: imago//A. Schambeck

Ludwigsburg - Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist riesig, das Angebot allerdings mau. In den Kommunen wird seit Jahren um Lösungen gerungen, mehr Häuser und Wohnungen zu bauen, nicht so teuer sind. Einige Städte im Land haben eigene Wohnungsbaugesellschaften. Von den 39 Kommunen im Landkreis Ludwigsburg sind es nur Ludwigsburg, Bietigheim, Kornwestheim und Pleidelsheim. Vaihingen ist an einer Baugenossenschaft beteiligt.