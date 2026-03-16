Günstig wohnen in Stuttgart: Stuttgart ändert Regeln für Mieter - „Wohnungen, die sich viele leisten können“

Um mehr bezahlbaren Wohnraum in Stuttgart zu schaffen, erhöht die Stadt die Quote an Sozialwohnungen und sagt, wie sie eine gute soziale Durchmischung gewährleisten will.
Gute Nachrichten für Menschen, die sich keine Mietpreise von über 15 Euro pro Quadratmeter leisten können und in Stuttgart auf Wohnungssuche sind. Und das sind bekanntlich viele, denn es gibt deutlich mehr Wohnungssuchende als Wohnungsangebote, was die Mieten seit Jahren in die Höhe treibt. Bisher hinkte die Stadt ihrem Plan, neue 20 000 Wohnungen bis 2033 zu schaffen, ziemlich hinterher.