Mit "Die flambierte Frau" wurde sie zum Star, nun verabschiedet sich Gudrun Landgrebe endgültig von der Schauspielerei. Kurz vor ihrem 76. Geburtstag erklärt sie: "Ich habe abgeschlossen."

Sie war über Jahrzehnte eine der schillerndsten Persönlichkeiten des deutschen Films. Mit ihren markanten Augen, ihrer Eleganz und ihrer außergewöhnlichen Leinwandpräsenz prägte Gudrun Landgrebe (75) Generationen von Kino- und Fernsehzuschauern. Nun verabschiedet sich die Schauspielerin endgültig von ihrem Beruf.

Im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" verkündete Landgrebe das Ende ihrer Filmkarriere. Die 75-Jährige zieht damit einen bewussten Schlussstrich unter ein Berufsleben, das von großen Rollen, renommierten Regisseuren und zahlreichen Erfolgen geprägt war.

"Ich habe abgeschlossen, damit soll es gut sein", sagte die Schauspielerin. Dabei macht Landgrebe deutlich, dass ihr Rückzug nichts mit Enttäuschung oder Resignation zu tun hat. Im Gegenteil: Die Schauspielerin wirkt zufrieden und versöhnt mit ihrem Lebensweg. "Ich habe sehr viel Freude mit meinem Beruf gehabt. Es war meine große Leidenschaft", blickt sie zurück.

Privater Alltag statt Schauspielkarriere

"Man muss zum richtigen Zeitpunkt aufhören", erklärt sie. Und der ist offenbar jetzt da: In wenigen Tagen feiert die Schauspielerin ihren 76. Geburtstag. Ihr Alltag spielt sich mittlerweile fernab von Filmsets, Premieren und roten Teppichen ab.

Stattdessen genießt Landgrebe die Dinge, für die während ihrer Karriere oft wenig Zeit blieb: Freunde treffen, Sport treiben, kulturelle Veranstaltungen besuchen. "Ich unternehme sehr viel, besuche Freunde, mache Sport, gehe andauernd in Konzerte, ins Ballett und ins Kino", erzählt sie. Nur eines vermisst sie nach eigenen Worten überhaupt nicht: das viele Reisen für den Beruf.

Von Wehmut ist bei Gudrun Landgrebe kaum etwas zu spüren. Vielmehr scheint sie die Ruhe und Freiheit ihres neuen Lebensabschnitts zu genießen. "Ich mache mir gute Gedanken", sagt sie.

Durchbruch mit "Die flambierte Frau"

Der Durchbruch gelang Gudrun Landgrebe Anfang der 1980er-Jahre mit dem Film "Die flambierte Frau". In dem Drama verkörperte sie eine Frau, die aus den Zwängen ihres bisherigen Lebens ausbricht. Die Rolle machte sie schlagartig bekannt und brachte ihr internationale Aufmerksamkeit ein. Der Film wurde damals sogar als deutscher Beitrag für die Oscar-Verleihung eingereicht.

Es folgten zahlreiche weitere Erfolge. Besonders unvergessen bleibt ihre Darstellung der Klärchen in der Fernsehreihe "Heimat - Eine deutsche Chronik" von Regisseur Edgar Reitz. Die Produktion gilt bis heute als Meilenstein der deutschen Fernsehgeschichte.

Auch international arbeitete Landgrebe mit bedeutenden Filmschaffenden zusammen. Sie stand unter anderem für den ungarischen Regisseur István Szabó vor der Kamera und spielte an der Seite von Klaus Maria Brandauer.