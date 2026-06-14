Mit "Die flambierte Frau" wurde sie zum Star, nun verabschiedet sich Gudrun Landgrebe endgültig von der Schauspielerei. Kurz vor ihrem 76. Geburtstag erklärt sie: "Ich habe abgeschlossen."
Sie war über Jahrzehnte eine der schillerndsten Persönlichkeiten des deutschen Films. Mit ihren markanten Augen, ihrer Eleganz und ihrer außergewöhnlichen Leinwandpräsenz prägte Gudrun Landgrebe (75) Generationen von Kino- und Fernsehzuschauern. Nun verabschiedet sich die Schauspielerin endgültig von ihrem Beruf.