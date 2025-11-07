Warum wurde GTA 6 schon wieder verschoben?

Rockstar Games hat angekündigt, dass GTA VI erneut verschoben wird. Das ist der Grund für die Verzögerung.
Grand Theft Auto 6 sollte ursprünglich im Herbst 2025 erscheinen, das war das erste offiziell angekündigte Zeitfenster. Doch daraus wurde nichts. Im Mai diesen Jahres kündigte Rockstar Games an, das Veröffentlichungsdatum auf den 26. Mai 2026 zu verschieben zu müssen. Gestern Abend erreichte Fans nun die nächste Enttäuschung. GTA 6 soll erst am 19. November 2026 erscheinen. Somit ist der Release erneut ein Jahr in die Zukunft gerückt.