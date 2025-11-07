Warum wurde GTA 6 schon wieder verschoben?

Rockstar Games hat angekündigt, dass GTA VI erneut verschoben wird. Das ist der Grund für die Verzögerung.

Grand Theft Auto 6 sollte ursprünglich im Herbst 2025 erscheinen, das war das erste offiziell angekündigte Zeitfenster. Doch daraus wurde nichts. Im Mai diesen Jahres kündigte Rockstar Games an, das Veröffentlichungsdatum auf den 26. Mai 2026 zu verschieben zu müssen. Gestern Abend erreichte Fans nun die nächste Enttäuschung. GTA 6 soll erst am 19. November 2026 erscheinen. Somit ist der Release erneut ein Jahr in die Zukunft gerückt.

Warum wurde GTA VI schon wieder verschoben? In den offiziellen Mitteilungen begründet Rockstar die Verzögerungen mit dem hohen Qualitätsanspruch. Das Team wolle sicherstellen, dass GTA 6 den Erwartungen der Fans gerecht werde – und diese seien enorm. Wörtlich heißt es, die zusätzlichen Monate seien nötig, um das Spiel „mit dem Maß an Feinschliff zu vollenden, das die Spieler erwarten und verdienen“.

Zugleich richtet sich das Studio direkt an die Community: „We want to thank you again for your patience and support. While the wait is a little longer, we are incredibly excited for players to experience the sprawling state of Leonida and a return to modern day Vice City.“ – so heißt es in der aktuellen Mitteilung.

Gab es früher schon Verzögerungen bei GTA-Releases?

Verzögerungen bei der Veröffentlichung von GTA-Titeln sind bei Rockstar Games ein wiederkehrendes Thema. Die Geschichte der Haupttitel zeigt, dass Verschiebungen keine Seltenheit sind, oft um die Qualität zu sichern oder auf unerwartete Ereignisse zu reagieren. Eine so starke Verzögerung wie bei GTA VI gab es bislang allerdings noch nicht.