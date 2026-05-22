GTA 6: Trailer 3 und Vorbestellungen wohl erst im Sommer

Fans von „Grand Theft Auto VI“ müssen auf einen neuen Trailer und Vorbestellungen offenbar noch warten. Im gestrigen Earnings Call zu den Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 hat Take-Two zwar über GTA 6 gesprochen – einen dritten Trailer oder den Preorde-Start kündigte der Mutterkonzern von Rockstar Games aber nicht an. Stattdessen sagte Take-Two-Chef Strauss Zelnick, Rockstar Games werde im Sommer mit der Marketingkampagne für GTA 6 starten. Das ist der bislang konkreteste Hinweis darauf, wann die nächste größere Informationswelle zu dem Spiel beginnen könnte. Einen Termin für Trailer 3, neues Gameplay-Material oder weitere Inhalte nannte Take-Two im Call jedoch nicht.

Release-Termin ist sicher Zelnick bezeichnete GTA 6 im Earnings Call als eines der wohl meist erwarteten Unterhaltungsprodukte überhaupt. Wörtlich sprach er von „arguably, the most anticipated entertainment property of all time“. Gleichzeitig machte Take-Two deutlich, dass GTA 6 für das kommende Geschäftsjahr eine zentrale Rolle spielt.

Der Release ist laut den aktuellen Unterlagen weiterhin für den 19. November 2026 geplant. Erscheinen soll GTA 6 demnach für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wird in der aktuellen Release-Liste nicht genannt.

GTA 6 soll Take-Two ein Rekordjahr bringen

Auch finanziell ist GTA 6 für Take-Two von großer Bedeutung. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2027 Net Bookings von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar. Dieser Ausblick wird ausdrücklich mit dem Launch von GTA 6 am 19. November und der weiteren Entwicklung des Portfolios begründet.

Gleichzeitig läuft die GTA-Reihe weiter stark. Im Earnings Call sagte Take-Two, die Serie habe die Erwartungen erneut übertroffen. GTA Online legte beim wiederkehrenden Konsumausgaben-Umsatz um fünf Prozent zu, während GTA 5 inzwischen bei fast 230 Millionen ausgelieferten Einheiten liegt.