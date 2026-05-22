GTA 6: Trailer 3 und Vorbestellungen wohl erst im Sommer

Beim gestrigen Earnings Call verriet Take-Two auch einige Infos zum Release von GTA 6.
Fans von „Grand Theft Auto VI“ müssen auf einen neuen Trailer und Vorbestellungen offenbar noch warten. Im gestrigen Earnings Call zu den Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 hat Take-Two zwar über GTA 6 gesprochen – einen dritten Trailer oder den Preorde-Start kündigte der Mutterkonzern von Rockstar Games aber nicht an. Stattdessen sagte Take-Two-Chef Strauss Zelnick, Rockstar Games werde im Sommer mit der Marketingkampagne für GTA 6 starten. Das ist der bislang konkreteste Hinweis darauf, wann die nächste größere Informationswelle zu dem Spiel beginnen könnte. Einen Termin für Trailer 3, neues Gameplay-Material oder weitere Inhalte nannte Take-Two im Call jedoch nicht.