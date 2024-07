GSV Pleidelsheim in Löchgau: wfv-Pokal als erste Pflichtaufgabe der Saison

1 Löchgau und der GSV (rechts Jan Schlipf) treffen erneut aufeinander. Foto: Baumann

Landesligist GSV Pleidelsheim ist am Samstag um 15.30 Uhr in der ersten Runde beim Ligakonkurrenten FV Löchgau zu Gast.











Die Saison 2024/25, sie steht noch ganz am Anfang. Ein paar Spiele in den ersten Qualifikationsrunden der europäischen Wettbewerbe sind dieser Tage wieder der allererste Aufschlag an Pflichtspielen. Unter anderem Teams aus San Marino, Färöer und Gibraltar treten hier an. Andernorts hat die Vorbereitung ansonsten erst begonnen – so auch beim Landesligisten GSV Pleidelsheim. Und doch bestreitet das Team am Samstag um 15.30 Uhr bereits sein erstes Pflichtspiel der Saison: In der ersten Runde des wfv-Pokals geht es zum Ligakonkurrenten FV Löchgau.