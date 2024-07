GSV Pleidelsheim im wfv-Pokal: Erstrunden-Aus in der Nachspielzeit

1 Beide Teams lieferten sich eine spannende Begegnung. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der GSV Pleidelsheim unterliegt am Samstag beim Ligakonkurrenten FV Löchgau durch ein spätes Tor mit 0:1 und scheidet damit aus dem Wettbewerb aus.











An der Pleidelsheimer Auswechselbank wurde schon eifrig beraten, wie man personell die Verlängerung denn angehen könnte. Eine Auswechslung hätte Trainer Marcus Wenninger noch vornehmen können, um seine Mannschaft bei hitzigen Temperaturen bestmöglich durch die 120 Minuten zu bringen. Doch just in diesem Moment, als man sich beratschlagte, fiel doch noch ein Tor: Der FV Löchgau traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:0-Siegtor, als Schütze Tim Schwara GSV-Keeper Magnus Schüler mit seinem Abschluss im Sechszehner keine Chance ließ.