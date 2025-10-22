Gruselfund in Tschechien: Autowrack mit menschlichen Überresten im Stausee entdeckt

Ein extrem niedriger Wasserstand legt am Lipno-See in Südböhmen nicht nur versunkene Gebäude frei: Wenige Meter von einem Fähranleger entfernt taucht ein Auto mit menschlichen Überresten auf.
Cerna v Posumavi - Gruseliger Fund in Tschechien: Im Lipno-Stausee haben Polizeitaucher ein Autowrack mit menschlichen Überresten gefunden. Wie die Behörden am Mittwoch miteilten, handelt es sich um ein Fahrzeug mit österreichischem Kennzeichen, nach dem seit zehn Jahren gesucht wurde. Der Fund könne mit dem Fall von zwei seither als vermisst gemeldeten Menschen zusammenhängen, sagte eine Polizeisprecherin der Agentur CTK. "Wir werden alles untersuchen und überprüfen", fügte sie hinzu.