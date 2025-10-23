Gruselfest am 31. Oktober: So feiern die Deutschen Halloween

Halloween ist nur noch wenige Tage entfernt. Dass sich der US-Gruselimport längst in Deutschland etabliert hat und wie das Fest hierzulande gefeiert wird, zeigen einige aktuelle Zahlen.
Halloween hat sich längst vom importierten US-Brauch zu einem festen Herbsttermin in Deutschland entwickelt. Mit geschnitzten Kürbissen, gruseliger Beleuchtung und durchs Viertel ziehenden Kindern gehört der 31. Oktober inzwischen für viele ebenso selbstverständlich zum Jahreslauf wie Weihnachten oder Karneval. Wie die Deutschen Halloween feiern, zeigen aktuelle Umfragen.