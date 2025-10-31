Lukas Hepp liebt Horrorgeschichten und Stuttgart. In seinem neuesten Comic geht es um einen mysteriösen Feinstaub-Nebel, der Stuttgart an Halloween zur Zombie-Stadt macht.
Als Adrienne Barbeau, Tom Atkins und Jamie Lee Curtis im Film „The Fog – Nebel des Grauens“ auf offener See von einem seltsamen Dunst und zombieartigen Seeleuten heimgesucht werden und um ihr Leben kämpfen, entsteht ein Stück Filmgeschichte. Der 1980 veröffentliche Streifen von John Carpenter gilt heute als Klassiker unter den Horrorfilmen.