Gruppenvergewaltigung in Freiburg Polizei nimmt zehnten Verdächtigen fest

Von Eberhard Wein 20. Dezember 2018 - 12:22 Uhr

Vor einem Club im Freiburger Industriegebiet ist eine 18-jährige Frau von mindestens zehn Männern vergewaltigt worden. Foto: dpa

Ein weiterer Fahndungserfolg für die Ermittlungsgruppe Club in Freiburg. Im Fall einer mehrfach vergewaltigten 18-Jährigen konnte sie einen zehnten Tatverdächtigen festnehmen. Doch der sprang erst einmal aus dem Fenster.

Freiburg - Da waren es zehn: Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Der 18-Jährige ohne festen Wohnsitz sei nahe einer Gemeinschaftsunterkunft in Emmendingen entdeckt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Noch am Mittwoch sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden. Dabei gelang ihm jedoch auf spektakuläre Weise die Flucht. Der wegen verschiedener Eigentums- und Drogendelikte polizeibekannte Algerier riss sich los und sprang aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss des Freiburger Amtsgerichts. Zunächst verlor sich daraufhin seine Spur. Im Rahmen einer intensiven Fahndung konnte der Mann noch am selben Abend im Freiburger Stadtteil Littenweiler auf offener Straße festgenommen werden. Ein weiterer Termin beim Haftrichter, dann unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, wurde für den Donnerstag vereinbart.

Eine 18-Jährige war Mitte Oktober den Ermittlern zufolge in Freiburg nach einem Discobesuch von mindestens zehn Männern vergewaltigt worden. Neun Verdächtige waren danach bereits festgenommen worden - acht Syrer im Alter von 18 bis 29 Jahren und ein 25 Jahre alter Deutscher ohne Migrationshintergrund. Zeugen hatten Hinweise auf den zehnten Tatverdächtigen gegeben.