Am Sonntag trifft Deutschland bei der Fußball-WM in Houston auf Curaçao. Sportlich ist der Gegner eine Überraschung, als Reiseziel wird die Karibikinsel aber immer bekannter. Es locken eine bunte Hauptstadt und ein weltbekannter Likör.
Am 14. Juni bekommt es die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 mit einem Gegner zu tun, mit dem die wenigsten zuvor gerechnet haben dürften: Curaçao. Die Partie steigt in Houston, Texas, und lenkt den Blick auf eine Karibikinsel, die vielen bisher wohl vor allem als Namensgeber eines häufig blaugefärbten Likörs ein Begriff war. Wer genauer hinschaut, entdeckt ein Reiseziel mit deutlich mehr Substanz.