1 Die Polizei sucht einen Mann, der in Filderstadt bei einem Streit eine Axt eingesetzt hat. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Bei einer orthodoxen Osterparty am Sonntag ist es in Filderstadt zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der seine Widersacher mit einer Axt verletzt hat.











Eigentlich ist das Osterfest ein friedliches und fröhliches. Orthodoxe Christen feiern es nach dem julianischen Kalender erst an diesem Wochenende. Im Umfeld einer sogenannten rumänischen Osterparty allerdings konnte von Frieden am frühen Sonntagmorgen in einem Gewerbegebiet in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) keine Rede sein. In den frühen Morgenstunden gerieten vor einer Diskothek zwei Personengruppen aneinander – und einer der Beteiligten schwang dabei eine Axt. Zum Glück gab es nur zwei Leichtverletzte.