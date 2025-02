1 Nachdem sie sich auf einer Dating-App kennengelernt hatten, heiratete Lily Allen 2020 Serien-Star David Harbour. Foto: Imago Images/Avalon.red / celebrityphotos uk

Für ihre Töchter: Lily Allen spricht über die Vorteile eines mehrwöchigen Aufenthalts in einem Behandlungszentrum Anfang des Jahres.











Lily Allen (39) hat sich nach der angeblichen Trennung von "Stranger Things"-Star David Harbour (49) in ein Behandlungszentrum begeben, um eine "emotionale Aufruhr" zu bekämpfen. In ihrem Podcast "Miss Me?" spricht sie über ihre Therapie und dass sie "definitiv in einer stärkeren Position" sei, nachdem sie sich Hilfe gesucht habe.