1 Die Polizei hat im Vaihinger Stadtteil Horrheim Platzverweise gegen zehn Personen ausgesprochen. Foto: dpa/Silas Stein

Nach einem Streit zwischen zwei Teenagern will ein 29-Jähriger den Jungen aus der Wohnung werfen. Der Mann trommelt mehrere Personen zusammen – und die Minderjährigen bekommen Panik.















Link kopiert

Eine zehnköpfige Gruppe gegen ein minderjähriges Pärchen – diese doch ziemlich ungleiche Kräfteverteilung hat Sonntagnacht in der Pforzheimer Straße in Horrheim (Kreis Ludwigsburg) zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Begonnen hatte alles damit, dass ein 15-Jähriger gegen 0.30 Uhr dort mit seiner gleichaltrigen Freundin in der gemeinsam bewohnten Wohnung in Streit geraten war. Ein 29-jähriger Verwandter des Mädchens soll sich darauf eingemischt haben und auf den Jugendlichen losgegangen sein, wobei er ihn in den „Schwitzkasten“ nahm. Zudem soll er beide Jugendliche auch bedroht und beleidigt haben.

Der 29-Jährige habe anschließend die Wohnung verlassen und weitere Personen „zusammengetrommelt“ – vermutlich um den 15-Jährigen rauszuwerfen. Dieser schloss sich daraufhin gemeinsam mit seiner Freundin im Bad ein, von wo aus die beiden Jugendlichen die Polizei riefen. Die Beamten fanden vor dem Wohnhaus tatsächlich eine zehnköpfige Personengruppe vor, die sich aggressiv verhielt – ein Platzverweis war die Folge. Das junge Paar wurde im Verlauf der Nacht anderweitig untergebracht.