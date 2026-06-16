Gruppe für getrennt lebende Väter: Nach einer Trennung weiter ein guter Vater sein - wie geht das?

Zerbricht eine Beziehung sprechen viele Männer nicht über ihre Probleme. Ein regelmäßiges Treffen in Stuttgart für getrennt lebende Väter will das ändern.
Schambehaftet. Das ist das Wort, das immer wieder fällt, wenn es darum geht, warum Männer wenig über eine gescheiterte Beziehung, gescheiterte Ehe sprechen und den sich daraufhin oftmals schwierig gestaltenden Umgang mit ihren Kindern. Es entstehe bei den Vätern das Gefühl, man habe es nicht geschafft die Beziehung zu halten und zudem das Kind oder die Kinder verloren, sagt Johannes Löhbach, seit vier Jahren Psychologe bei der Stuttgarter Beratungsstelle Ruf und Rat.