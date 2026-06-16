Gruppe für getrennt lebende Väter: Nach einer Trennung weiter ein guter Vater sein - wie geht das?

Zerbricht eine Beziehung sprechen viele Männer nicht über ihre Probleme. Ein regelmäßiges Treffen in Stuttgart für getrennt lebende Väter will das ändern.

Schambehaftet. Das ist das Wort, das immer wieder fällt, wenn es darum geht, warum Männer wenig über eine gescheiterte Beziehung, gescheiterte Ehe sprechen und den sich daraufhin oftmals schwierig gestaltenden Umgang mit ihren Kindern. Es entstehe bei den Vätern das Gefühl, man habe es nicht geschafft die Beziehung zu halten und zudem das Kind oder die Kinder verloren, sagt Johannes Löhbach, seit vier Jahren Psychologe bei der Stuttgarter Beratungsstelle Ruf und Rat.

„Wie kann ich jetzt noch Vater sein?, fragen sich dann viele Männer“, so der Experte. Eine Trennung gehe oftmals damit einher, dass die Männer das gemeinsame Haus oder die gemeinsame Wohnung verlassen, manchmal sogar den Wohnort wechseln.

Die Partnerin ist oft wichtigste Bezugsperson

Der Kontakt zu den gemeinsamen Kindern sei nach einer Trennung häufig reduzierter, in einigen Fällen sogar kaum noch vorhanden, was die Väter oft schmerzt. Zudem sei die Partnerin vor der Trennung in vielen Fällen die wichtigste Bezugsperson für die Männer gewesen, was nun konkret bedeutet: die sozialen Kontakte werden plötzlich sehr überschaubar und es kann „regelrecht zu einem Identitätsverlust kommen“, berichtet Löhbach aus der Praxis.

Als Mark Schneider (Name geändert) und seine damalige Partnerin sich trennen, ist der gemeinsame Sohn Patrick (Name geändert) noch im Krabbelalter. Berufsbedingt zieht Mark einige Jahre nach der Trennung von Stuttgart nach Ingolstadt. Eine Entscheidung, die, wie er erzählt, ihm später von seiner Ex-Partnerin negativ angelastet wurde. Diesen Schritt habe sie vor Gericht als Beleg für mangelndes Interesse seinerseits am gemeinsamen Sohn hervorgehoben. Der Kontakt zu dem heute Elfjährigen wurde über die Jahre immer weniger, und das sei für Mark ein quälender Zustand, in den sich auch viel Trauer mische, erzählt er.

Männer können Probleme dann als unüberbrückbar sehen

Eine Trennung reiße Männern oftmals den Boden unter den Füßen weg, weiß Johannes Löhbach, und es bestehe die Gefahr, dass Männer sich zurückziehen, ihre Probleme als unüberbrückbar sehen und sich unter Umständen sogar eine Depression entwickelt.

Von Seiten des Jugendamts, der Familienbildung und auch von anderen Einrichtungen kam immer wieder die Rückmeldung: Es gebe Anfragen zu Angeboten für getrennt lebende Männer. „Hier haben wir eine Versorgungslücke bemerkt“, berichtet Löhbach. Und damit Männer mit den Problemen nicht allein bleiben und um ihre Hoffnungslosigkeit zu durchbrechen, haben die Stuttgarter Abteilungen für Chancengleichheit und Familienbildung mit den Psychologischen Beratungsstellen der Evangelischen Kirche, des Caritasverbands, Ruf und Rat sowie Beratung ein monatliches Treffen für getrennt lebende Väter ins Leben gerufen.

Seit Januar findet nun einmal im Monat ein Treffen der Gruppe in den Seminarräumen der Städtischen Familienbildung am Marienplatz statt. Der Treffpunkt ist bewusst zentral gelegen und damit gut erreichbar. Die zahlreichen Cafés in der Umgebung bieten den Vätern die Möglichkeiten, auch nach dem offiziellen Treffen noch zusammenzusitzen, sich auszutauschen.

Eine Anmeldung für die Teilnahme an den Gruppentreffen ist nicht notwendig. Bei den zweistündigen Treffen sind immer zwei Berater anwesend, die aber in einer Moderatorenrolle bleiben. Denn die Gruppe soll ein aktiver Austausch der Väter untereinander sein. Deren Biografien und Alter sind sehr unterschiedlich. Aber alle haben einen gemeinsamen Nenner: Man(n) ist getrennt und hat Kinder. Die Teilnahme an den Gesprächen basiert auf Freiwilligkeit. Doch Johannes Löhbach berichtet, dass von den anwesenden Teilnehmern sich bisher auch alle am Gespräch beteiligen wollten.

Von den Erfahrungen anderer profitieren

Auch Mark Schneider nimmt an den Treffen teil. Der Akademiker pendelt nach wie vor zwischen Ingolstadt und Stuttgart und war bereits mehrfach bei den Treffen in Stuttgart dabei. Vom ersten Treffen berichtet er, dass die Teilnehmer sich gegenseitig viel Wohlwollen entgegenbrachten und betont gleichzeitig: „Die Treffen dürfen sich nicht in Bedauern und Mitleid erschöpfen. Es ist für die eigene Psyche wichtig, wenn man wieder in den Aktionsmodus kommt; unabhängig davon, ob es tatsächlich etwas bringt oder nicht.“ Beispielsweise: Was kann der Vater tun, um das Verhältnis zum Kind wieder zu verbessern? „Manchmal glaubt man die Möglichkeiten sind erschöpft aber dann kann man von den Erfahrungen der anderen profitieren, indem man die Wege kennenlernt, die sie gegangen sind“, erläutert er. Auch die reine Schilderung des eigenen Falls helfe einem selbst, sich einen Überblick über die persönliche Situation zu verschaffen, den eigenen Fall nüchtern zu betrachten, führt er aus.

Doch auch bei scheinbar banalen Alltagsdingen sind die Erfahrungen in der Gruppe hilfreich. Mark Schneider wäre dankbar gewesen, wenn ihm jemand nach seiner Trennung Tipps gegeben hätte, wie das mit der auf zwei Haushalte verteilten Wäsche reibungslos funktionieren kann oder wie man das Wechselmodel organisiert, in dem die Kinder jeweils eine Woche lang bei einem Elternteil leben.

„Es kommt sehr viel Dankbarkeit“

Mit Fremden über diese persönlichen Erfahrungen, Trauer und Kränkung zu sprechen, ist nicht einfach. Aber: Die anfängliche Anonymität unter den Teilnehmern ist dabei ein Vorteil, denn „man hat keine Angst davor, in einer falschen Schublade zu landen“, so Schneider. Aus seiner Moderatorenrolle heraus sieht Psychologe Johannes Löhbach, dass die Väter sich dennoch schnell geöffnet und über Enttäuschungen, Ärger und Traurigkeit gesprochen haben. „Es kommt sehr viel Dankbarkeit“, berichtet der 37-jährige Psychologe über die Reaktionen der Väter auf die ersten Treffen, „die Männer zeigen Offenheit und Neugierde, teilweise auch Erstaunen über sich selbst, wieviel sie von sich zeigen konnten und dass sie sich in der Runde wohlgefühlt haben.“

Auf die Frage, warum er die Gruppe besucht, antwortet Mark Schneider, er habe Gleichgesinnte gesucht und ergänzt: „In diesem geschützten Raum kann ich teilen, was mich beschäftigt und merke, dass ich nicht allein damit bin. Und man kann die Meinungen der anderen einholen, wie sie etwas sehen und den eigenen Fall wahrnehmen.“ Und Johannes Löhbach hofft, dass dank der Treffen auch Sekundäreffekte auftreten, dass Väter also beispielsweise aus ihrer Isolation herauskommen.

Infos zu den Treffen

· Getrennt lebende Väter können an den Treffen ohne vorherige Anmeldung teilnehmen.

· Die Treffen finden immer am letzten Donnerstag eines Monats statt, die Teilnahme ist kostenlos.

· Die Treffen finden im Seminarraum der Städtischen Familienbildung, Marienplatz 3 in Stuttgart statt. Uhrzeit: 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

· Wer vorab noch Fragen hat, kann sich telefonisch oder per Mail bei Simon Hameister melden: 0711/216-80440 oder Simon.Hameister@stuttgart.de