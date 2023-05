Gruppe für arabische Männer in Stuttgart

1 Sind auch Freunde geworden: Abdulnaser Houari, Sami Arabi , Abd Alaziz Salameh, Gruppenleiter Mustafa Zreik und Feras Houri (von links). Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Treff- und Bildungsangebote für ältere arabische Männer sind selten. Dabei betonen alle, wie wichtig sie in der Integrationsarbeit sind. Zu Besuch bei einer Männergruppe in Stuttgart.









Stuttgart - Abd Alaziz Salameh hat Atayef für die anderen mitgebracht. Gemeinsam mit seiner Frau hat er die kleinen Pfannkuchen mit einer Art Mascarpone-Creme gefüllt, in gehackte Pistazienkerne getunkt und gestapelt. Nun übergießt er sie mit einer Mischung aus Zucker- und Rosenwasser. Der 51-Jährige reicht die Pfannkuchenpyramide herum. Mustafa Zreik schenkt süßen schwarzen Tee dazu ein. Erst mal ankommen. Erst mal warm werden. Draußen vor der Tür des Stadtteiltreffs Veielbrunnen in Stuttgart-Bad Cannstatt ist es an diesem frühen Abend klar und kalt.