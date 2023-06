Grundstück in Filderstadt

1 Wie sollten Kinder lernen? Ein Aichtaler Verein will eine neue Schulform gründen. Foto: dpa//Felix Heyder

Der Verein „Lernen mit mehr Freude“ aus dem Aichtal sucht derzeit ein Grundstück für eine alternative Grund- und Gemeinschaftsschule. Unter anderem in Filderstadt.









Eltern, die in der sogenannten Weltenforscherschule eine Alternative zu herkömmlichen Schulformen sehen, können ihre Kinder bereits anmelden. Auf der Homepage des Vereins „Lernen mit mehr Freude“ mit Sitz in Aichtal und einem Büro in Stuttgart-Möhringen gibt es einen entsprechenden Anmelde-Button. Die Schule, die nach Angaben des Vereins eine Grund- und Gemeinschaftsschule werden soll, befindet sich „in Gründung“, wie Sigrid Borst vom Verein auf Anfrage unserer Zeitung schriftlich mitteilt.