1 Glück im Grünen: Die Sehnsucht nach Kleingärten ist groß. Foto: Lichtgut/Archiv

Drei, zwei, eins: Die Deutsche Bahn versteigert Kleingärten, und das Land bringt Waldstücke unter den Hammer. Sogar ein kleines Bauernhaus ist dabei. Gute Zeiten für Selbstversorger?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Angebot klingt verlockend: Ein knapp 2000 Quadratmeter großes Grundstück in zentraler Lage in Freiberg am Neckar, also mitten in der Region Stuttgart, für schlappe 49 000 Euro. Bei dem Grundstück handelt es sich um eine Kleingartenanlage mit zehn Parzellen drauf. Und wer um die Sehnsucht nach einem eigenen Garten weiß, ahnt, dass allein deshalb das Interesse an der Fläche sehr groß ist.