Grundsteuervergleich im Kreis: Wo man am teuersten im Landkreis wohnt

Die Wohnkosten werden unter anderem von der Grundsteuer B beeinflusst. Wo es am teuersten und wo am billigsten im Landkreis Böblingen ist.
Von 2,69 Euro in Tübingen und 2,62 in Stuttgart, bis 11 Cent pro Quadratmeter in Emeringen bei Zwiefalten – die Höhe der Grundsteuer B für Wohngrundstücke zeigt, wie tief der Graben zwischen Land und Stadt in Baden-Württemberg manchmal sein kann. In einer aufwendigen Recherche haben unsere Datenjournalisten die Grundsteuer B in Baden-Württemberg erhoben und dabei auch die Daten im Landkreis Böblingen verglichen.