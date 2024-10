Grundsteuerreform: Ludwigsburg bittet Häuslebesitzer ordentlich zur Kasse

1 Der Wirtschaftsausschuss des Ludwigsburger Gemeinderats hat am Dienstagabend über die Hebesätze im Rathaus beraten. Foto: Simon Granville

Die Stadt schlägt Hebesätze für die neue Berechnung der Grundsteuer vor. Das hat gewaltige Auswirkungen – vor allem für Besitzer von Einfamilienhäusern. Betroffen sind aber alle – auch Unternehmen, Mieter, Vermieter und Grundstückbesitzer. Schon von 2025 an sollen die neuen Beiträge gelten.











Ludwigsburg langt aber kräftig zu, werden die einen sagen. Die anderen können ganz entspannt sein, wenn der Grundsteuerbescheid für das kommende Jahr ins Haus flattert. Häuslebesitzer und Grundstückseigentümer werden kräftig zur Kasse gebeten. Mieter in Mehrfamilienhäusern und Gewerbebetriebe hingegen werden entlastet. Das hat der Wirtschaftsausschuss des Ludwigsburger Gemeinderats jetzt beschlossen. Die Stadträte haben sich einstimmig auf die neuen Hebesätze für die Grundsteuer A und B geeinigt. Damit bestimmen die Stadträte vor Ort, wie hoch letztlich die Grundsteuerbelastung ab 2025 wird. Das letzte Wort hat nun noch der Ludwigsburger Gemeinderat. In der Sitzung am Mittwoch, 23. Oktober, wird darüber abgestimmt.