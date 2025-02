Grundsteuerreform in Baden-Württemberg: Gibt es doch Korrekturen bei der Grundsteuer im Land?

1 CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat dem Regierungschef wegen der Grundsteuer einen Brief geschrieben. Foto: dpa/Christoph Schmidt

CDU-Fraktionschef Hagel will die Bodenrichtwerte aller Grundstücke im Land noch einmal überprüfen. Die Steuerzahler freut das. Wieso es Zweifel an dem Vorstoß gibt.











Nach der anhaltenden Kritik an der baden-württembergischen Grundsteuerreform kommt jetzt doch Bewegung in die politische Debatte. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat gemeinsam mit dem Finanzpolitiker Albrecht Schütte in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann moderate Anpassungen gefordert und einer Generalrevision zugleich eine Absage erteilt.