Grundsteuer-Urteil: Immer mehr Ungerechtigkeit

Der Hebesatz steigt immer häufiger

Wenn das Verfassungsgericht die Klage annehmen sollte, was nicht sicher ist, wird es bis zu einer Entscheidung mehrere Jahre dauern. Bis dahin müssen auch all diejenigen bezahlen, die sich ungerecht behandelt fühlen. Und das werden immer mehr. Denn was Tübingen angefangen hat, das machen inzwischen andere Kommunen nach. Wegen der Finanznot erhöhen sie den Grundsteuerhebesatz, und das auch noch rückwirkend. Das so etwas möglich ist, ist zumindest eine gefühlte Ungerechtigkeit. Mittel, um dagegen vorzugehen, gibt es nicht. Das Versprechen der Politik, die Grundsteuerreform sei im Ergebnis Aufkommensneutral, wird damit ad absurdum geführt. Auch eine Ungerechtigkeit. Politische Versprechen sind aber seit jeher nicht einklagbar.